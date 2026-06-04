Especialistas analizarán en Yucatán soluciones naturales ante la crisis climática

Yucatán será sede del Primer Foro Abierto Carbono Azul en Ecosistemas Costeros Mexicanos del Golfo de México y el Caribe, que se realizará del 8 al 10 de junio.

El encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales, instituciones académicas, autoridades y representantes comunitarios para intercambiar conocimientos y fortalecer estrategias de conservación en las zonas litorales.

Las actividades serán en el Auditorio Julieta Fierro de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Yucatán. El objetivo es crear un espacio de diálogo interdisciplinario que vincule investigación científica, políticas públicas y participación social para responder a los desafíos derivados de la crisis climática.

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El concepto de carbono azul se refiere al dióxido de carbono que capturan y almacenan ecosistemas marino-costeros como manglares, marismas y pastos marinos. Estas áreas naturales son consideradas sumideros altamente eficientes y desempeñan un papel estratégico en la reducción de gases de efecto invernadero.

Durante tres jornadas se realizarán conferencias magistrales, mesas de análisis, talleres especializados y presentaciones de experiencias comunitarias.

Los participantes abordarán diferentes enfoques relacionados con la restauración, protección y aprovechamiento sostenible de estos espacios naturales.

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Entre los temas centrales destacan las políticas públicas vinculadas al carbono azul, iniciativas internacionales de conservación y la evaluación de inventarios y tasas de captura en manglares y humedales. También se compartirán experiencias desarrolladas en Yucatán y Campeche.

Uno de los puntos más relevantes será la exposición de metodologías científicas avanzadas, incluidas técnicas isotópicas y nucleares que permiten medir con precisión el secuestro de carbono. Estas herramientas aportan información clave para la toma de decisiones y el diseño de estrategias ambientales basadas en evidencia.

El programa contempla además actividades en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, donde los asistentes conocerán procedimientos de muestreo y análisis de sedimentos.

Con este foro, Yucatán busca posicionarse como referente en la discusión científica sobre soluciones naturales ante el cambio climático y la protección de ecosistemas fundamentales para la economía y el bienestar de las comunidades costeras.