CFE advierte corte de luz por adeudos: esto debes saber para evitar la suspensión del servicio

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reiteró las condiciones bajo las cuales puede suspender el suministro de energía eléctrica a los usuarios que acumulen adeudos y no realicen el pago correspondiente dentro de los plazos establecidos en el contrato de suministro básico.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, los consumidores cuentan con un periodo determinado para cubrir el monto indicado en su recibo de luz antes de enfrentar medidas como la suspensión temporal del servicio o incluso la rescisión del contrato en casos específicos.

¿Cuánto tiempo tienes para pagar tu recibo de la CFE?

La fecha límite de pago se establece en cada recibo emitido por la empresa productiva del Estado. Generalmente, el vencimiento ocurre entre 15 y 20 días después de la expedición del documento.

Una vez superado ese plazo, inicia un periodo adicional durante el cual los usuarios todavía pueden regularizar su situación sin perder el suministro eléctrico. Durante esta etapa, la CFE suele emitir avisos y recordatorios para informar sobre el adeudo pendiente.

Sin embargo, si el pago continúa sin realizarse, la empresa puede proceder a la suspensión del servicio conforme a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato de Suministro Básico.

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CFE puede suspender el servicio y cobrar reconexión

Tras agotarse los plazos de tolerancia, los usuarios deberán cubrir tanto el adeudo acumulado como el cargo correspondiente por la reconexión del servicio eléctrico.

El costo de recuperación varía dependiendo de la ubicación del inmueble y las condiciones operativas de la zona donde se realiza la reconexión.

Una vez efectuado el pago, la restitución del suministro puede concretarse en aproximadamente 24 horas en áreas urbanas. En comunidades rurales o de difícil acceso, el proceso puede extenderse hasta 72 horas debido a cuestiones logísticas.

Motivos por los que la CFE puede cancelar un contrato

Además de los adeudos prolongados, existen otras causas que pueden derivar en la rescisión del contrato de suministro eléctrico.

Entre ellas destaca la manipulación de medidores o la instalación de conexiones irregulares conocidas popularmente como "diablitos", utilizadas para alterar el consumo registrado y evitar el pago real de la energía.

También se consideran infracciones graves el uso indebido de la red eléctrica, el suministro no autorizado de energía a terceros y cualquier intervención que represente riesgos para la infraestructura de distribución.

Asimismo, instalaciones eléctricas que generen condiciones de peligro para la red pública o para otras personas pueden dar lugar a acciones correctivas por parte de la empresa.

Conoce todos los medios disponibles para pagar tu recibo de luz.



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Recomiendan evitar adeudos y revisar fechas de vencimiento

La CFE recomienda a los usuarios verificar periódicamente la fecha de vencimiento de sus recibos y utilizar los distintos canales de pago disponibles, tanto presenciales como digitales, para evitar retrasos que puedan derivar en la suspensión del suministro.

Mantener los pagos al corriente no solo evita cargos adicionales por reconexión, sino que garantiza la continuidad de un servicio esencial para millones de hogares y negocios en todo el país.

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