Albañil resulta herido en el rostro al explotar disco de cortadora en Campeche

Un trabajador de la construcción resultó lesionado en el rostro mientras realizaba labores de mejoramiento en la explanada de la escuela Secundaria Federal 7, ubicada en el barrio de Santa Ana. El hecho generó pánico entre sus compañeros al percatarse de la gravedad de la herida.

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El accidente ocurrió cuando el empleado efectuaba el corte de varillas de acero con una cortadora. Repentinamente, el disco de la herramienta se rompió y un fragmento salió proyectado, impactándolo directamente en la cara y causándole una lesión de consideración.

Ante lo ocurrido, sus compañeros optaron por no esperar al número de emergencias 911; el lesionado fue auxiliado en el lugar por los mismos trabajadores y posteriormente trasladado al Hospital de Especialidades Médicas a bordo de un vehículo particular para recibir atención especializada. Mientras tanto, continúan los trabajos de remodelación en el plantel educativo, situado sobre la avenida Revolución, entre Colosio y Veracruz.

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JGH