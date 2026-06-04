Exhiben olvido del Ayuntamiento de Campeche en el barrio de Santa Ana

Habitantes del barrio Santa Ana colocaron señalización improvisada para alertar a automovilistas y motociclistas sobre la presencia de baches y huecos que han surgido en distintas calles de este populoso sector de la ciudad, ante el riesgo constante de accidentes.

Los vecinos demandaron al Ayuntamiento la reparación de los desperfectos, al señalar que los hoyancos continúan apareciendo en diversas vialidades del barrio, lo que representa un peligro tanto para conductores como peatones, durante la temporada de lluvias.

Los ciudadanos Fernando Trujeque, Niver Rosado, Román Escalante, Dulce González y Ramón Vázquez señalaron que la autoridad municipal debe cumplir con la función de garantizar servicios públicos adecuados, ya que las calles de la ciudad se encuentran en malas condiciones y el deterioro se ha agravado con las recientes precipitaciones.

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Los habitantes de las calles Querétaro y Nicaragua manifestaron su molestia por tener que implementar medidas preventivas por cuenta propia para evitar afectaciones, tanto a peatones como a vehículos que circulan por estas arterias.

Fernando Trujeque explicó que los peatones que transitan por la calle Querétaro corren el riesgo de lesionarse al pisar en falso y sufrir torceduras o caídas debido a los múltiples hoyancos que se extienden hasta las cercanías del mercado principal “Pedro Sainz de Baranda”.

Indicó que desde hace más de un mes comenzaron a formarse los baches, por lo que los propios vecinos han optado por colocar objetos improvisados como señalización preventiva para evitar que vehículos o transeúntes caigan en los huecos.

Entre los materiales utilizados destacan palos, piedras, cubetas, juguetes, palmeras y telas rojas, con el objetivo de advertir a los automovilistas y evitar accidentes.

Con la temporada de lluvias, advirtieron que podrían surgir más afectaciones en la carpeta asfáltica, lo que incrementa el riesgo de lesiones y daños materiales para quienes transitan por la zona.

Smapac señalado por hundimientos tras trabajos de tuberías

A estas quejas se sumaron Dulce González y Ramón Vázquez, quienes expresaron su inconformidad por el presunto desinterés de la autoridad municipal ante el deterioro de las vialidades.

Niver Rosado señaló que en la calle Nicaragua los vecinos habían rellenado los huecos con piedras, pero posteriormente una brigada municipal realizó trabajos de bacheo sobre ese material, el cual no resistió más de una semana, por lo que el problema reapareció.

Responsabilizó al Sistema Municipal de Agua Potable (Smapac) de parte del deterioro, al asegurar que hace aproximadamente seis meses realizaron trabajos de reparación de tuberías en la zona, tras lo cual comenzaron a formarse nuevamente los hundimientos, presuntamente por el uso de materiales de baja calidad o mala compactación.

En esta misma vialidad, los vecinos han puesto una cubeta, debido a que algunos automovilistas circulan a exceso de velocidad. Aunque han solicitado la instalación de topes, aseguran que la autoridad ha respondido que no es posible colocarlos en cada esquina.

Señalaron que la combinación de baches y conducción a alta velocidad ha provocado accidentes, ya que algunos vehículos han chocado al intentar esquivar los hoyos y terminan impactándose.