Hombre sufre crisis de esquizofrenia en un negocio de Escárcega y moviliza a policías

Fue necesaria la intervención de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para controlar a Adán García Torres, de 48 años y con domicilio en la comunidad de Abelardo L. Rodríguez, conocida como El Jobal, perteneciente al municipio de Carmen. El hombre sufrió un ataque de esquizofrenia mientras se encontraba dentro de un centro de cómputo en Escárcega. Tras el reporte, fue atendido por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

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Según datos recabados, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando el hombre utilizaba una de las computadoras del negocio de alquiler. El encargado del local se percató de que el cliente comenzó a ponerse mal de salud, tensando los puños. Segundos después, se levantó de su asiento con intenciones de dañar los equipos informáticos, para luego quitarse la camisa y resguardarse en el fondo del inmueble.

La situación alarmó al encargado, quien solicitó el apoyo de los elementos de la policía estatal. Los oficiales lograron contenerlo y, al notar su condición médica, pidieron el auxilio de una ambulancia. Los paramédicos estabilizaron al paciente a bordo de la unidad de rescate.

Una vez recuperado, el hombre mencionó no recordar nada de lo sucedido y explicó que se dirigía hacia la ciudad capital de Campeche, precisamente para consultar a su médico especialista por dicho padecimiento.

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JGH