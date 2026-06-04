Golpe al narcomenudeo en Carmen: Caen dos con armas y drogas en Pino Suárez

La Fiscalía General del Estado de Campeche realizó dos cateos en la localidad de José María Pino Suárez, municipio de Carmen. En los operativos fueron asegurados dos hombres, armas de fuego, cartuchos útiles y diversas sustancias con características similares a la droga.

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Las diligencias derivaron de carpetas de investigación por presuntos delitos contra la salud. Tras las indagatorias, el Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo ante un Juez de Control, las cuales fueron ejecutadas por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Dos hombres fueron asegurados durante los operativos. / Especial

En un primer operativo realizado en un predio habilitado como negocio, fue asegurado un hombre identificado con las iniciales J.S.S.J. A este sujeto se le incautó un revólver abastecido, una escopeta y varias bolsitas que contenían fragmentos cristalinos y polvo blanco. En un segundo inmueble, los agentes aseguraron a A.C.C., junto con un arma de fuego tipo revólver abastecida y una caja con cartuchos útiles.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que integra las carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo, más lo que resulte.

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JGH