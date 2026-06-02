Muere joven del ejido Oxcabal de Sabancuy tras desvanecerse sin motivo aparente

El martes por la noche murió un joven del ejido Oxcabal al desvanecerse en el patio de su casa, por esta razón lo llevaron al hospital de Sabancuy, pero ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas en el ejido Oxcabal, cuando el joven Luis Ángel Ayil Fuentes, de 18 años salió al patio de su casa para darle comida a unos animales, al ver que tardaba lo fueron a ver y lo encontraron inconsciente en el suelo.

Se dio a conocer que fueron sus familiares quienes lo encontraron en el suelo del patio, inconsciente, por lo que de inmediato pidieron el apoyo para darle los primeros auxilios.

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El joven fue trasladado al Hospital General de Sabancuy, sin embargo, lamentablemente ya no contaba con signos vitales, por lo que no se pudo hacer nada por él.

Los familiares dijeron que el joven únicamente había salido a darle alimento a sus animales y, al notar que tardaba en regresar, comenzaron a buscarlo hasta encontrarlo inconsciente en el suelo.

Familiares y amigos se encuentran consternados ante lo sucedido, ya que en una noche que se encontraban de manera tranquila y normal ocurrió el lamentablemente deceso del joven. Serán las autoridades correspondientes quienes, a través de la necropsia de ley, determinen las causas exactas del fallecimiento.