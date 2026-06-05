Exigen al Gobierno de Campeche no relegar la salud mental de los adultos mayores

La viudez, el duelo por la pérdida de familiares y amigos, la jubilación, las enfermedades crónicas y la soledad están incrementando los casos de ansiedad y depresión entre las personas adultas mayores en Campeche, afectando principalmente a las mujeres; sin embargo, los hombres también forman parte de este grupo de riesgo, aunque por cuestiones culturales suelen ocultar o minimizar sus problemas emocionales, lo que dificulta la detección y atención oportuna.

Así lo advirtió el presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche A.C., Luis Miguel López Cuevas, quien señaló que en los últimos años se ha registrado un aumento en las consultas relacionadas con trastornos emocionales en adultos mayores, principalmente asociados a procesos de duelo y pérdidas significativas.

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Explicó que la salud mental de este sector se ve afectada por factores vinculados al envejecimiento, entre ellos la pérdida de la pareja, el fallecimiento de familiares y amigos, la jubilación, la disminución de la actividad productiva, las enfermedades incapacitantes, los dolores persistentes y el deterioro físico y cognitivo propio de la edad.

“El aumento de los casos de ansiedad y depresión en adultos mayores debe verse como una señal de alerta”, enfatizó, al señalar que estos problemas suelen agravarse cuando las personas carecen de redes de apoyo familiares o sociales.

El especialista destacó que, desde la perspectiva tanatológica, muchos adultos mayores enfrentan pérdidas acumuladas que no siempre logran procesar, derivando en depresión, ansiedad, aislamiento y resistencia a buscar ayuda profesional. A ello se suma la negativa de acudir a terapia psicológica o tanatológica.

De acuerdo con el Colegio de Psicólogos, aún prevalecen creencias generacionales que fomentan la idea de que los problemas emocionales deben resolverse individualmente. Además, existen factores como el temor al estigma, las limitaciones económicas y las dificultades de movilidad para asistir a una consulta.

También alertó que Campeche carece de suficientes servicios especializados en salud mental geriátrica, lo que limita la detección temprana y el tratamiento oportuno.

Por ello, hizo un llamado a las familias para escuchar y acompañar de manera constante a las personas mayores, evitar la sobreprotección y fomentar su autonomía y participación social. Asimismo, exhortó a las instituciones públicas a fortalecer estrategias de prevención, sensibilización y atención mediante campañas informativas y programas comunitarios.

Finalmente, el Colegio de Psicólogos de Campeche subrayó que la salud mental de las personas adultas mayores no debe considerarse un tema secundario, pues detrás de muchos casos de ansiedad y depresión están la soledad, el abandono emocional, la falta de redes de apoyo y la pérdida de proyectos de vida.