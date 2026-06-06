¡Explotan contra la CFE! Nuevo apagón en Escárcega deja electrodomésticos dañados y vecinos amenazan con plantón

Vecinos de la calle 17 de la colonia Fátima mostraron su descontento contra la Comisión Federal de Electricidad, CFE, debido a que en la noche se quedaron sin el servicio de energía, debido a que las líneas de energía se pegan, aun cuando en días anteriores llegaron a colocarle separadores; pero esa acción no impidió que se quedaran a oscuras ante estos bajones de energía y sus aparatos electrodomésticos se les han descompuesto, y se preguntan quién se los va a pagar y, en caso de no darle una solución, se verán en la necesidad de realizar un plantón en las oficinas.

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Desde hace varios días los vecinos de un sector de la colonia Fátima han sufrido constantes bajones de energía, principalmente en las noches, y se han quedado a oscuras y se lo reportaron a la Comisión Federal de Electricidad, quienes supuestamente para darle una solución a este problema le colocaron a las líneas separadores para evitar que chocaran entre sí, y al parecer habían logrado solucionar el problema.

Pero en la noche del viernes el problema se volvió a dar y perjudicar a los vecinos al sufrir un apagón de electricidad y se quedaron a oscuras; y al reportar esta situación a la CFE para que su personal atendiera el problema, transcurrieron las horas y no se presentaron, y eso molestó a los colonos, que decidieron hacer pública la situación que pasan.

Y hacer un llamado a la CFE para que acudan a darle una solución, porque en caso contrario se verán en la necesidad de acudir a las oficinas y manifestarse y exigir que reparen el problema, y no se moverán del lugar hasta que exista una solución al problema.

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JGH