Detienen a cuatro personas armadas tras persecución y volcadura en Escárcega

Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) la tarde del jueves sobre la carretera estatal entre el ejido Enrique Rodríguez Cano, perteneciente al municipio de Carmen, y el entronque con la carretera federal Escárcega-Villahermosa, cuando circulaban en una camioneta Dodge Ram 1500 de color rojo, con placas CZ-4243-E del estado.

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Al ver las unidades policiacas, los ocupantes se pusieron nerviosos e intentaron darse a la fuga; sin embargo, fueron alcanzados y el conductor perdió el control del volante, por lo que terminaron dentro de una zanja. Al revisarlos, las autoridades encontraron un arma de fuego, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR).

Según datos recabados, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera estatal entre el ejido Enrique Rodríguez Cano y el entronque de la carretera federal Escárcega-Villahermosa.

Al visualizar la camioneta Dodge Ram de color rojo, donde viajaban tres hombres y una mujer, los agentes notaron una actitud sospechosa por parte de los ocupantes, quienes aceleraron para tratar de escapar. Los policías iniciaron una persecución y, en un momento determinado, ambas unidades tuvieron un leve contacto, lo que ocasionó que el conductor de la camioneta roja perdiera el control del volante y abandonara la cinta asfáltica.

Para su mala suerte, los ocupantes terminaron dentro de una zanja.

Una vez asegurados, los agentes revisaron el interior de la camioneta y encontraron un arma corta de fuego. Los ocupantes fueron esposados y, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, trasladados a la Subsede de la Fiscalía General de la República y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para los trámites correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

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JGH