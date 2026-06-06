Lluvias desatan emergencia en Campeche: 137 familias afectadas, escuelas dañadas y cultivos inundados

Inundaciones en viviendas, calles anegadas, cultivos bajo el agua, suspensión de clases, caída de árboles, postes y espectaculares, así como afectaciones a la movilidad, es el saldo preliminar que han dejado las intensas lluvias registradas en diversos municipios del estado durante los primeros días de la Temporada de Lluvias 2026.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Seprocicam, hasta el 1 de junio se tenía el registro de al menos 137 familias afectadas en distintos puntos de la entidad. Sin embargo, hasta ayer aún no se contabilizaban los daños ocasionados por las precipitaciones del jueves en las comunidades de Ich Ek, en Hopelchén, y Bacabchén, en Dzitbalché.

Inundaciones golpean viviendas, escuelas, carreteras y cultivos. / Mauriel Koh

La situación más complicada se presentó en la Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Campeche, donde alrededor de 100 viviendas quedaron rodeadas por el agua debido a los escurrimientos provenientes de cerros cercanos y a la acumulación de lluvias de varios días consecutivos. De ellas, al menos 40 registraron inundaciones en su interior, causando pérdidas materiales y daños a muebles y enseres domésticos.

A estas afectaciones se suman 20 familias de la comunidad de San Antonio Bobolá, donde los fuertes vientos ocasionaron daños en techumbres, así como 10 familias de la colonia El Huanal, en la capital del estado, cuyas viviendas presentaron filtraciones y fisuras derivadas de las lluvias. Asimismo, seis familias resultaron afectadas en Escárcega y una más en la comunidad de Crucero San Luis, perteneciente al municipio de Hopelchén.

La junta municipal de Alfredo V. Bonfil enfrenta una situación crítica con 100 viviendas rodeadas por el agua y al menos 40 con inundaciones en su interior. / Lucio Blanco

La Seprocicam explicó que las lluvias encontraron un suelo completamente saturado, situación que provocó el rápido escurrimiento del agua y rebasó la capacidad de absorción y drenaje en diversas zonas. En Alfredo V. Bonfil el dren principal de la comunidad se desbordó, permitiendo que el agua avanzara hacia áreas habitacionales cercanas a la carretera y al cementerio.

Durante la contingencia, brigadas de Protección Civil, Bomberos y Policía Estatal auxiliaron a familias en situación de riesgo y trasladaron a menores de edad y personas vulnerables a domicilios de familiares. Aunque se habilitó un refugio temporal en la Comisaría Municipal, únicamente dos mujeres aceptaron ser evacuadas.

En la comunidad de Bacabchén, perteneciente al municipio de Dzitbalché, un aguacero de más de dos horas provocó que varias familias amanecieran con sus viviendas inundadas.

En la comunidad de Bacabchén (Dzitbalché), un aguacero de dos horas inundó patios y viviendas, obligando a los habitantes a elevar sus hamacas para poder dormir. / Erik Caamal

Habitantes reportaron que las calles, patios y predios quedaron cubiertos por el agua, por lo que solicitaron apoyo de Protección Civil. Sin embargo, señalaron que las brigadas no pudieron atender todos los reportes debido a que se encontraban auxiliando otros domicilios afectados y enfrentaron fallas en el equipo de bombeo.

Entre las familias afectadas se encuentra la de los Bacelis, quienes tuvieron que elevar sus hamacas para poder dormir, ya que el agua ingresó rápidamente a la vivienda y alcanzó muebles, camas, roperos, bocinas y algunas otras pertenencias. Los afectados explicaron que viven en una zona baja cercana a los cerros, por lo que los escurrimientos descienden con fuerza y terminan ingresando a las viviendas.

Otra familia afectada fue la de los Aké Chan, cuyo domicilio también resultó inundado. Aunque recibieron apoyo de Protección Civil, el equipo de bombeo presentó fallas antes de concluir los trabajos de desagüe. Ante esta situación, los habitantes solicitaron a las autoridades implementar acciones preventivas y mejorar la infraestructura de drenaje para evitar nuevas afectaciones durante la presente temporada de lluvias.

En Hopelchén, la comunidad de Ich Ek volvió a sufrir severas inundaciones por segunda ocasión en menos de dos semanas. La lluvia, que se prolongó por cerca de cuatro horas, provocó que el agua ingresara a viviendas y afectara gravemente las instalaciones de la escuela primaria rural “Justo Sierra Méndez”.

De acuerdo con los reportes, las precipitaciones iniciaron alrededor de las seis de la tarde y se extendieron hasta las nueve de la noche, generando fuertes corrientes que atravesaron el poblado antes de dirigirse hacia los campos mecanizados del ejido.

Brigadistas de Protección Civil Municipal, Policía Municipal, Protección Civil Estatal y elementos de la Guardia Nacional que portaban la cinta de despliegue del Plan DN III E, realizaron labores de emergencia para evitar mayores daños.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la escuela primaria “Justo Sierra Méndez”, donde una barda perimetral de aproximadamente 17 metros colapsó debido a la fuerza de la corriente. Como consecuencia, el agua ingresó al plantel y alcanzó hasta un metro de altura en salones y pasillos. Para permitir el desalojo del agua, personal de Protección Civil y de la Guardia Nacional abrió un boquete en otra sección de la barda frontal del inmueble, con apoyo de vecinos de la comunidad.

Durante la emergencia fueron auxiliadas nueve personas, cinco adultos y cuatro menores de edad, que quedaron atrapadas por la corriente. También se realizó la reubicación preventiva de dos familias y se habilitaron dos refugios temporales, aunque finalmente no fueron utilizados porque los afectados optaron por resguardarse con familiares. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas; sin embargo, numerosas familias reportaron pérdidas materiales, principalmente de electrodomésticos y mobiliario.

Daños a cultivos

Las lluvias también afectaron aproximadamente 100 hectáreas de cultivos en los campos mecanizados de Ich Ek, donde permanecen bajo el agua plantaciones de naranja agria, naranja dulce, limón persa, aguacate y plátano. Productores señalaron que, si el agua permanece varios días, podrían registrarse pérdidas importantes por caída de árboles frutales y daños a las cosechas. Además, los fuertes vientos derribaron numerosos platanales.

Las inundaciones también causaron estragos en el campo

En Crucero San Luis también se reportaron calles inundadas, afectaciones en viviendas, así como en el parque principal y en la plazuela comunitaria. Asimismo, automovilistas reportaron encharcamientos y láminas de agua sobre la carretera federal 261, en los tramos Hopelchén Ich Ek y Crucero San Luis San Francisco Suc Tuc.

Suspenden clases

La Secretaría de Educación del Estado de Campeche, Seduc, comenzó la evaluación de daños en la escuela primaria “Justo Sierra Méndez”. Durante una visita al plantel, el director de Educación Básica, Roberto Herrera Maas, anunció que se gestionará la reconstrucción de aproximadamente 20 metros de barda perimetral, así como la reposición de equipo de cómputo, mobiliario y material didáctico afectado por la inundación. También se revisará la instalación eléctrica del plantel y se solicitará a la Secretaría de Salud la fumigación completa de las instalaciones para la prevención de enfermedades.

Por su parte, el director del plantel, Jaime Ramiro Poot Uitz, informó que las clases permanecerán suspendidas al menos durante los días lunes y martes para realizar labores de limpieza y sanitización, mientras que el miércoles se contempla la fumigación del inmueble. Si las condiciones lo permiten, las actividades escolares podrían reanudarse el jueves.

Municipios en riesgo

La Seprocicam advirtió que siete municipios permanecen en color amarillo, considerado de peligro medio, debido al pronóstico de lluvias para este fin de semana. Los municipios en esta condición son Campeche, Seybaplaya, Champotón, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada. En tanto, Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén y Calakmul permanecen en color verde o riesgo bajo.

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Las autoridades explicaron que en los municipios con peligro medio podrían registrarse precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros, mientras que en los de riesgo bajo se esperan acumulados de entre 10 y 20 milímetros.

Además, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, informó que un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, combinado con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y la posible aproximación de una nueva onda tropical, favorecerá lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en distintas regiones del estado.

Ante este panorama, las autoridades mantienen vigilancia permanente en las zonas afectadas y exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.

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JGH