Sin luz desde el viernes: Hartos de los apagones, vecinos de Escárcega amenazan con bloquear calles

Vecinos de la calle 17 de la colonia Fátima manifestaron su inconformidad contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a las constantes fallas en el suministro eléctrico que han afectado a decenas de familias, provocando apagones y daños en aparatos electrodomésticos.

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Los habitantes señalaron que durante la noche del viernes nuevamente se quedaron sin energía eléctrica, pese a que días atrás personal de la CFE instaló separadores en las líneas para evitar que hicieran contacto entre sí y ocasionaran interrupciones en el servicio.

De acuerdo con los afectados, desde hace varios días han sufrido constantes bajones de energía, principalmente durante las noches, situación que ha provocado afectaciones en diversos electrodomésticos.

Los vecinos cuestionaron quién responderá por los daños ocasionados y advirtieron que, de no recibir una solución definitiva, podrían realizar protestas en las oficinas de la paraestatal.

Explicaron que anteriormente reportaron el problema a la CFE y que personal de la empresa acudió para realizar trabajos correctivos. Sin embargo, la falla volvió a presentarse durante la noche del viernes, dejando nuevamente sin servicio a varias familias.

Los colonos afirmaron que, tras reportar el apagón, transcurrieron varias horas sin que se presentara personal para atender la emergencia, situación que incrementó el malestar entre los habitantes.

La mañana de este sábado, un grupo de vecinos acudió a las oficinas de la CFE para exigir una respuesta. En el lugar fueron atendidos por personal de seguridad privada, quien les informó que ya se había comunicado con los responsables de la empresa y que en aproximadamente una hora acudirían trabajadores para intentar solucionar el problema.

Ante esta promesa, los inconformes advirtieron que, en caso de no cumplirse, regresarán para manifestarse y podrían bloquear la calle 27 de la colonia Centro, donde se encuentran las oficinas de la CFE, hasta obtener una solución definitiva.

Durante la protesta, un menor identificado como Luis, con autorización de su madre, expresó su inconformidad por las afectaciones ocasionadas por la falta del servicio eléctrico y recordó la importancia de garantizar el acceso a la energía para las familias afectadas.

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JGH