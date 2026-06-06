Un tráiler de la marca kenwhort que transportaba una carga de varillas protagonizó un accidente la tarde de este sábado sobre la carretera federal en el tramo Atasta, antes de llegar a la planta de gas, luego de que la pesada unidad se saliera del camino y terminara derribando un poste de energía eléctrica. El percance generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia, personal de servicios públicos y autoridades competentes, quienes acudieron al sitio para atender la situación, evaluar los daños y coordinar las labores de seguridad en la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, el remolque abandonó la carpeta asfáltica por causas que aún no han sido determinadas, impactando la infraestructura eléctrica y provocando la caída de un poste. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

Tras el accidente, trabajadores especializados iniciaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada y reparar las afectaciones en la red eléctrica. Debido a estos trabajos, se prevé la suspensión temporal del suministro de energía en algunos sectores cercanos mientras se realizan las reparaciones correspondientes.Las labores de retiro del tráiler y restitución de la infraestructura dañada podrían prolongarse durante varias horas, generando afectaciones parciales a la circulación vehicular en este importante tramo carretero.

Tráiler cargado con varillas se sale de la carretera y derriba poste de energía en Atasta / Especial Por Esto!

Por ello, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar la señalización preventiva y considerar posibles retrasos en sus traslados. Hasta el momento, las autoridades continuaban realizando las diligencias para determinar las causas exactas del accidente y cuantificar los daños ocasionados, no hubo lesionados, ya que el conductor resultó ileso.