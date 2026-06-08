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Alarma vial en Campeche: 95% de mototaxistas y repartidores operan sin capacitación

ARTEC advirtió que el 95% de los motociclistas que brindan servicios de transporte y reparto en Campeche carecen de capacitación y protocolos de manejo.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

8 de jun de 2026

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El 95% de motociclistas de servicio carece de capacitación.
El 95% de motociclistas de servicio carece de capacitación. / Por Esto!

De los motociclistas que prestan algún servicio, ya sea de comida o de transportación, solo el cinco por ciento cuenta con conocimientos y protocolos de manejo, por lo que el 95 por ciento restante carece de capacitación para desempeñarse en el área de servicio y transporte.

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En Campeche hay aproximadamente 10 mil mototaxis, mientras que de motocicletas utilizadas para mandaditos y transporte de pasajeros, aunque no existen cifras oficiales, se estima una cantidad cercana a las 2 mil unidades.

Lo anterior representa que alrededor de 9 mil 500 mototaxistas carecen de capacitación, así como unos mil 900 operadores de motocicletas dedicadas a mandaditos y transporte de pasajeros que tampoco cuentan con la preparación necesaria para el manejo de motos.

El director de la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (ARTEC), Eduardo Zubieta Marco, calificó de grave esta problemática, al considerar que es una de las causas de los accidentes que se registran con frecuencia.

Por ello, exhortó a los operadores a acudir a su registro para participar en el programa de capacitación que implementará la dependencia.

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JGH

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