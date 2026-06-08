Vecinos de Kilakán, en Calkiní, estallan contra la CFE tras más de 12 horas sin luz

Vecinos del barrio de Kilakán, cansados de que no les den una solución al problema de la energía eléctrica de su colonia, decidieron llegar hasta las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para poder exigir que se les haga justicia; de lo contrario, comenzarán a cerrar calles como manera de presión para que les puedan cambiar un transformador que ya no aguanta la carga de toda la colonia.

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Vecinos de la calle 26, entre 25 y 27 del barrio de Kilakán, se trasladaron hasta las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para exigir sus derechos como usuaria para que la Comisión Federal de Electricidad acuda a sus colonias ahora no a subir cuchillas, sino a cambiar el transformador que ya está obsoleto y ya no aguanta la capacidad para soportar tanto equipo que hay en esta zona de la ciudad, por lo que amenazaron con tomar algunas calles de la ciudad si no obtenían solución a su problemática.

Fueron más de 30 familias que llegaron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, donde dos de los afectados de nombre Jesús Enrique Hau Pérez y Pablo Emilio González, quienes mencionaron que ya lo reportaron hasta México y en el estado pero que no les habían dado una solución, por lo que a más de 12 horas de estar sin energía eléctrica decidieron organizarse para acudir a la Comisión Federal de Electricidad para exigir una solución definitiva, ya que cuando sube la cuchilla no tarda y se vuelve a tirar, por lo que dijeron que urge un cambio de transformador para que se solucione el problema, por lo que esperan que les cumplan debido a que hay personas que requieren estar en clima debido a su condición de salud.

Al final del día, el personal de la Comisión Federal de Electricidad salió y atendió a los inconformes y les dijo que conseguirán un transformador para que eso de hoy lunes quede solucionado el problema de la energía eléctrica y no les esté fallando a cada rato como ha estado ocurriendo en este mes de mayo y estos días de junio, donde a cada rato se hacían los reportes por la misma falla de que se quedan sin energía eléctrica. Los vecinos del barrio de Kilakán confiaron en los encargados de la CFE y dijeron que, si no les cumplen, regresarían a hacer su plantón y cerrar la calle de la CFE.

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JGH