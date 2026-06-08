Lluvias vacían playas y palapas en Sabancuy

El clima lluvioso ha alejado a los visitantes de las playas en los últimos días. En otros fines de semana se observaban decenas de turistas disfrutando de la arena y el mar, pero ahora pocos se arriesgan a salir por las precipitaciones que obligan a permanecer en casa.

Las palapas estuvieron semivacías sábado y domingo debido al mal tiempo, disminuyendo las ganancias de quienes rentan y venden comida en los alrededores.

Roberto Zabaleta Castro, quien renta palapas frente a la playa, explicó que los ingresos son buenos de marzo a mayo, pero cuando comienzan los “nortes” casi no llegan personas y solo esperan la época de calor en verano para mejorar la economía basada en pesca y turismo.

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Cada año ocurre lo mismo: deben aprovechar el calor para ofrecer servicios, pues con las primeras lluvias los turistas dejan de llegar y hay días con apenas 5 o 10 visitantes.

Zabaleta señaló que los fines de semana son los de mayor movimiento, pero si llueve, la gente no acude al mar. Entre semana casi no llegan por trabajo y escuela, salvo en vacaciones, cuando permanecen más tiempo.

“El principal atractivo turístico de Sabancuy es el mar. Los ciudadanos llegan en días soleados, pero cuando empieza el mal tiempo buscan otras actividades”, comentó.

Por su parte, Ricardo Peralta Silva, originario de Escárcega, dijo que planeaba pasar el fin de semana en la zona, pero el sábado amaneció nublado y canceló el viaje. Ayer, al salir el sol, decidió escaparse con su familia para disfrutar unas horas del mar.