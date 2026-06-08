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Sembrar maíz cuesta más de 12 mil pesos en Sahcabchén

El costo de sembrar una hectárea de maíz en Sahcabchén supera los 12 mil pesos en 2026, debido al alza en diésel, semillas y fertilizantes.

Por Mauriel Koh

8 de jun de 2026

1 min

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Diésel y semillas disparan costos de producción
Diésel y semillas disparan costos de producción

En la comunidad San Juan Bautista Sahcabchén, la siembra de una hectárea de maíz Primavera-Verano 2026 tendría un costo superior a 12 mil pesos debido al incremento en los precios de los insumos, señaló el productor Gilmer Iván Euán Lugo, quien afirmó que el gasto aumentó cerca de 2 mil pesos respecto al año pasado.

Previo a recibir un apoyo del Gobierno Federal mediante el programa “Fertilizantes para el Bienestar”, comentó que cada vez resulta más complicado para los campesinos trabajar la tierra por el encarecimiento de insumos como diésel, semilla de maíz, fertilizante y plaguicidas.

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Detalló que las semillas híbridas registraron incrementos: un bulto de la marca Pioneer pasó de 3,500 a casi 4,000 pesos, más del 10% de aumento. El diésel, que en 2025 costaba 25.50 pesos por litro, ahora se comercializa en 27 pesos, aunque hace un mes alcanzó 29.19 pesos.

El paquete tecnológico (semilla, fertilizante y plaguicidas) adquirido a crédito eleva aún más los costos. Además, el rastreo de una hectárea cuesta en promedio 1,200 pesos, y con rastra semipesada 1,400, frente a los 1,000 y 1,200 del año pasado.

Euán Lugo indicó que para un productor sin maquinaria propia, el costo promedio de sembrar una hectárea de maíz asciende a 12 mil pesos, mientras que quienes poseen equipo gastan menos, aunque sigue siendo una inversión considerable.

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