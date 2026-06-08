Canacintra alerta por crisis de empleo en Campeche

Los indicadores laborales en Campeche siguen figurando por su tendencia negativa en los indicadores del INEGI. De acuerdo con la “variación de los puestos de trabajo remunerado”, en 2025 la Entidad solo reportó números negativos.

En el primer trimestre de 2025 el índice fue de -12.9%, en el segundo trimestre -9.1%, en el tercer trimestre -5.1% y en el cuarto trimestre -7.5%.

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Esta situación generó preocupación en la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Campeche, dirigida por Marcela Vilar Macossay, quien reconoció las complicaciones económicas de la Entidad y aceptó que en el primer semestre del año la situación fue dura.

Pese a lo anterior, destacó que como organismo empresarial trabajan en el impulso de proyectos para sumarse a iniciativas federales, estatales y municipales, a fin de crear mejores condiciones para el sector, subrayando que urgen nuevas empresas y emprendimientos para crear nuevos espacios laborales.