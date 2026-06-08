Maltrato animal en Campeche: caso vinculado a violencia familiar

La Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas del Estado aseguró a un perro con severas lesiones detectado en un predio de la colonia El Sinaí, en la ciudad, luego de una denuncia ciudadana. Además de integrar una carpeta de investigación por presunto maltrato animal, las autoridades solicitarán la intervención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, debido a que en el lugar fueron identificados menores de edad cuyos derechos podrían estar siendo vulnerados.

La dependencia informó que se activó el protocolo para dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Campeche, a fin de que realice las investigaciones y acciones necesarias para garantizar la integridad y bienestar de los menores que habitan en el domicilio donde se detectó el caso.

El vicefiscal Alexandro Brown Gantús explicó que el viernes pasado recibió un reporte sobre un canino lesionado cuyo propietario no le habría brindado atención veterinaria. Tras iniciarse la denuncia a través del número de emergencias 911, elementos de la Policía Ministerial acudieron de inmediato para realizar las primeras diligencias.

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Durante la primera inspección no se localizó ni al animal ni a sus propietarios, por lo que se reprogramó la visita para el día siguiente, logrando ubicar tanto al responsable como al perro herido.

El dueño declaró que su mascota había desaparecido durante varios días y que regresó lesionada. Según su versión, el animal pudo haberse atorado con su correa en una cerca y haberse lastimado al intentar liberarse. No obstante, ante la gravedad de las heridas y la falta de atención médica, la Vicefiscalía procedió al aseguramiento del perro y su traslado a una clínica veterinaria para recibir tratamiento especializado.

Este lunes, una representante de una fundación protectora de animales acudirá a ratificar la denuncia y presentará un dictamen veterinario que permitirá determinar el origen y naturaleza de las lesiones.

Brown Gantús señaló que la omisión de cuidados veterinarios configura el delito de maltrato animal, por lo que se integrará la carpeta de investigación para su judicialización ante un Juez de Control. Las sanciones contempladas en el Código Penal del Estado incluyen multas de hasta 24 mil pesos y penas de prisión de seis meses a tres años.

Paralelamente, se mantendrá abierta una segunda línea de investigación para identificar y sancionar a quien resulte responsable de haber provocado las heridas al animal. El vicefiscal alertó que la presencia de maltrato animal suele ser un indicador de posibles entornos de violencia familiar, motivo por el cual se considera indispensable la intervención de las instancias de protección a la niñez.