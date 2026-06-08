En Campeche confunden a familia con sospechosos y terminan multados

La movilización de elementos policiacos se registró sobre la avenida Central con Costa Rica, luego de que se reportara una camioneta sospechosa circulando por la zona, lo que derivó en la retención de la unidad para una inspección preventiva.

Noticia Destacada Maltrato animal en Campeche: caso vinculado a violencia familiar

Los agentes interceptaron el vehículo y procedieron a verificar la información proporcionada en el reporte ciudadano. Tras los trabajos correspondientes, en pocos minutos se confirmó que los ocupantes eran integrantes de una familia y que no existía algún delito, por lo que fueron descartadas las sospechas iniciales.

Sin embargo, durante la inspección, los oficiales detectaron que la camioneta contaba con polarizado prohibido en sus cristales, por lo que el conductor fue infraccionado conforme al reglamento vigente.