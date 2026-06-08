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Campeche / Sucesos

En Campeche confunden a familia con sospechosos y terminan multados

Una camioneta sospechosa fue retenida en la avenida Central con Costa Rica. Tras la inspección se descartó delito, aunque el conductor fue infraccionado por polarizado prohibido.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de jun de 2026

1 min

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Descartan delito tras inspección preventiva en Costa Rica
Descartan delito tras inspección preventiva en Costa Rica / Dismar Herrera

La movilización de elementos policiacos se registró sobre la avenida Central con Costa Rica, luego de que se reportara una camioneta sospechosa circulando por la zona, lo que derivó en la retención de la unidad para una inspección preventiva.

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Los agentes interceptaron el vehículo y procedieron a verificar la información proporcionada en el reporte ciudadano. Tras los trabajos correspondientes, en pocos minutos se confirmó que los ocupantes eran integrantes de una familia y que no existía algún delito, por lo que fueron descartadas las sospechas iniciales.

Sin embargo, durante la inspección, los oficiales detectaron que la camioneta contaba con polarizado prohibido en sus cristales, por lo que el conductor fue infraccionado conforme al reglamento vigente.

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