Juzgados laborales sancionarán al Ayuntamiento por despidos

Los juzgados laborales pueden interponer sanciones económicas al Ayuntamiento de Campeche de no acatar la sentencia de reinstalar o pagar indemnizaciones por 22 despidos injustificados que datan desde 2014.

El Procurador de la Defensa del Trabajo, Daniel de la Cruz Ortega, explicó que además de las multas económicas que puede imponer el juez por apercibimiento, también puede solicitar que en el Presupuesto de Egresos se agregue una partida para cubrir los laudos a favor.

Actualmente están en un procedimiento de reinstalación y, ante el incumplimiento, se solicitará que se pague al trabajador la cantidad de 20 días de salario, ya que la Comuna incumplió con el proceso al no asignar un área donde laborar.

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La mayoría de los 22 despidos injustificados están en la etapa intermedia del proceso jurídico, con aportación de pruebas tanto de los trabajadores como de la autoridad municipal.

Si el juez laboral emite un laudo a favor del trabajador y el Ayuntamiento se negara a pagar, el tribunal solicitará que en el presupuesto anual siguiente se incluya una partida para cubrir el laudo; si la sentencia se recibe en 2026, correspondería al presupuesto de 2027.

Antes de ello, se efectúan apercibimientos y sanciones económicas del tribunal a la Comuna campechana si se tarda o incumple con el pago.

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo atiende tanto a trabajadores del sector público como privado, aunque algunos optan por despachos laborales para reclamar sus derechos y prestaciones.

El tribunal de lo burocrático también puede sancionar a la autoridad municipal cuando el juez califica como falta de respeto que el Ayuntamiento ignore las indicaciones.

Ejemplificó que no es por desconocimiento, sino por comportamiento negativo en audiencia, lo que deriva en multas al gobierno municipal, siempre en beneficio del trabajador despedido injustificadamente.