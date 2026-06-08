Presupuesto 2026 excluye seguro agrícola en Campeche

El Presupuesto de Egresos de Campeche 2026 no incluye partidas específicas para un seguro agrícola catastrófico estatal, ya que la Federación y la Entidad optaron por darle prioridad a los apoyos directos a la siembra y la comercialización mediante el Programa Estatal de Insumos Agrícolas y los Apoyos a la Comercialización.

Este programa para 2026 contempla subsidios del 50% en semillas de maíz y entrega de fertilizantes a productores locales, mientras que en el Apoyo a la Comercialización se establecen precios garantizados y subsidios por tonelada de maíz blanco y amarillo.

Los productores maiceros consideran que, si se normalizan las condiciones climatológicas sin precipitaciones intensas, podrán obtener volúmenes adecuados de producción para una cosecha favorable.

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En Hopelchén se registraron daños en cultivos por lluvias intensas, mientras que en Los Chenes, comunidades como Suc Tuc e Ich Ek sufrieron inundaciones en cítricos, aguacate y plátano, además de una superficie de 150 hectáreas bajo agua.

El productor Bernardo Chan Escalante adelantó que la siembra de maíz iniciará el 20 de julio, con proyección de 15 mil hectáreas en Iturbide, esperando que el calor de agosto favorezca el crecimiento del grano.

Productores de siete municipios acudieron a la delegación de la SADER para firmar un convenio de pago de 800 pesos para insumos y 150 pesos por tonelada de maíz cosechada, estimando una siembra de 160 a 180 mil hectáreas.

Chan Escalante advirtió que los productores no están exentos de inundaciones y daños, como ya ocurrió en Ich Ek y Suc Tuc, y reveló que, de no obtener el pago de 950 pesos entre Federación y Estado, podrían cerrar carreteras o tomar el Tren Maya para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados.