Dejan sin agua a Hecelchakán: Hospital y cuatro barrios cumplen más 30 horas sin servicio

Con poco más de 30 horas sin suministro de agua potable, la ciudad de Hecelchakán enfrentó afectaciones en baños públicos, mercado, instituciones educativas, domicilios y otros sectores que carecieron del vital líquido, señalaron habitantes de la cabecera municipal.

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Mario Jesús Kantún Chuc manifestó que este lunes amanecieron todavía sin el servicio y cuestionó la coordinación entre la empresa encargada de la ampliación de la red de agua potable y el Ayuntamiento.

De acuerdo con los testimonios recabados, las colonias y barrios más afectados fueron San Antonio, San Juan, La Conquista y San Francisco, donde los habitantes esperaban el restablecimiento del servicio para realizar actividades básicas en sus hogares.

Los inconformes señalaron que no recibieron avisos oportunos sobre la suspensión, lo que impidió que muchas familias tomaran previsiones para almacenar agua durante el periodo de desabasto.

Asimismo, indicaron que el problema también habría afectado áreas del Hospital IMSS Bienestar, donde personal médico continuó laborando en medio de las complicaciones derivadas de la falta del servicio.

Vecinos estimaron que más de 10 mil habitantes de la cabecera municipal resultaron afectados por la suspensión del suministro, por lo que pidieron una mejor planeación y comunicación para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

De acuerdo con la información proporcionada, se esperaba que el servicio comenzara a normalizarse durante el transcurso de este lunes.

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JGH