Hartos de los apagones y el calor: Colonos de Escárcega amenazan a la CFE con tomar medidas propias

Desde hace varios días, vecinos de un sector de la colonia Fátima han sufrido constantes apagones de energía debido al contacto de los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con las ramas de árboles ubicados sobre la calle 15, entre la calle 28 y la avenida Héctor Pérez Martínez, situación que los ha dejado sin servicio durante varias horas.

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Según la versión de los habitantes, desde hace varios días han escuchado explosiones provenientes de ese sector. Al acudir a verificar lo que ocurría, se percataron de que las líneas eléctricas chocan contra las ramas de los árboles que se encuentran a la orilla de la calle, provocando interrupciones en el suministro de energía.

Los colonos señalaron que han reportado el problema en diversas ocasiones ante las oficinas de la CFE; sin embargo, hasta el momento ningún trabajador ha acudido a solucionar la situación.

Ante la falta de respuesta, algunos vecinos advirtieron que podrían verse en la necesidad de cortar las ramas por cuenta propia para evitar que continúen las fallas eléctricas que afectan a decenas de familias.

Indicaron que los apagones les han ocasionado pérdidas económicas, ya que en varias ocasiones han tenido que desechar alimentos que se echaron a perder por la falta de refrigeración. Además, deben soportar las noches sin energía eléctrica, el intenso calor y la presencia de mosquitos.

Finalmente, hicieron un llamado a la CFE para que acuda a podar los árboles y corrija el problema, ya que la situación afecta principalmente a niños, personas enfermas y adultos mayores que requieren condiciones adecuadas para descansar durante la noche.

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JGH