Taxis tradicionales siguen siendo rentables en Ciudad del Carmen

A pesar del crecimiento de las plataformas de transporte por aplicación, operadores del servicio de taxi tradicional en Ciudad del Carmen aseguran que la actividad continúa siendo rentable para quienes están dispuestos a trabajar largas jornadas y buscar pasaje en distintos puntos de la ciudad.

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Conductores con décadas de experiencia señalaron que, aunque la llegada de las aplicaciones ha impactado la demanda, el servicio convencional mantiene una clientela constante, integrada por personas que prefieren abordar un taxi directamente en la vía pública o que requieren traslados inmediatos.

Explicaron que muchos operadores trabajan bajo esquemas de renta o asociación con propietarios de placas, cubriendo combustible, mantenimiento y cuota mensual por concesión, pero aún es posible obtener ingresos suficientes para sostener a una familia.

Reconocieron que algunos compañeros buscan deshacerse de la concesión, aunque por ley no debería venderse, recurriendo a esta práctica por unos cuantos miles de pesos. “Desafortunadamente, no están viendo que con el dinero obtenido no les alcanzaría para crear un negocio”, afirmaron.