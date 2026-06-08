Tras bloqueo carretero en Ich Ek, Conagua y Gobierno estatal acuerdan obras pluviales en Hopelchén

Los daños causados por las fuertes lluvias en la localidad de Ich Ek, municipio de Hopelchén, y que orillaron a sus pobladores a bloquear el sábado pasado la carretera 261, están siendo ya atendidos por el Gobierno Federal y el Estado.

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De acuerdo con la Secretaría de Gobierno (Segob), hoy por la mañana autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de las secretarías de Bienestar (Sebien), de Salud (SSA) y de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) se reunieron con los habitantes cheneros para escuchar sus inconformidades y darles una solución.

Asimismo, reveló que la Sebien Federal ya llevó los programas federales para atender a las familias afectadas, además de que se gestionará la construcción del dren para evitar futuras inundaciones y daños.

La titular de la Segob, Liz Hernández Romero, afirmó que desde que se tuvo conocimiento de las inundaciones en Ich Ek se mantuvo comunicación con el alcalde de Hopelchén, Hiram Aranda Calderón, para dar seguimiento a la situación.

La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento atendió la emergencia, estableció contacto con la población afectada y reportó que el número de familias afectadas era mínimo, por lo que no se consideró necesaria la intervención directa del Gobierno del Estado.

No obstante, la situación escaló el sábado con el bloqueo de la carretera federal 261 por parte de habitantes inconformes, quienes exigían atender los daños causados.

Hernández Romero indicó que, aunque el Gobierno del Estado ofreció enviar una comitiva a la localidad, existía el riesgo de que los funcionarios fueran retenidos por los manifestantes, por lo que se acordó realizar una reunión formal este lunes en Hopelchén.

A las 9 de la mañana, representantes de Conagua, Segob, SSA, Sebien y Sedumop acudieron al encuentro con una comisión de habitantes y autoridades comunitarias para escuchar sus demandas y analizar alternativas de solución.

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La funcionaria destacó que el bloqueo carretero fue levantado el mismo sábado y que actualmente el tránsito se encuentra restablecido.

Añadió que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno Estatal mantienen la disposición de apoyar a la comunidad, incluyendo la gestión de recursos para obras hidráulicas que permitan prevenir nuevas afectaciones durante la temporada de lluvias.

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JGH