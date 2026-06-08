¿Podrán transmitir el Mundial? Restaurantes de Campeche enfrentan nuevas reglas de la FIFA

A unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de aficionados campechanos se preparan para seguir los encuentros desde restaurantes, bares y establecimientos que habilitan pantallas para atraer clientes. Sin embargo, este año la situación podría ser diferente por las disposiciones sobre derechos de transmisión comercial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que los restaurantes, bares y comercios que pretendan proyectar los partidos del Mundial deberán contar con autorizaciones correspondientes para realizar una exhibición pública comercial.

Los derechos de transmisión pertenecen a la FIFA y a las empresas autorizadas. Una transmisión en un negocio con beneficio económico (consumo de alimentos, bebidas o cobro de acceso) puede ser considerada proyección pública comercial.

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Aunque en Campeche no se han anunciado operativos específicos, el tema genera interés entre restauranteros y propietarios de bares, que esperan afluencia de clientes durante los encuentros de la Selección Mexicana y las fases finales.

Las sanciones podrían ser considerables, con multas millonarias según la normatividad de propiedad intelectual y derechos de autor.

La FIFA promueve espacios oficiales como los FIFA Fan Festival y zonas autorizadas con pantallas gigantes. En México también se anunciaron transmisiones públicas y gratuitas en diversos espacios.

Por ahora, los aficionados campechanos deberán estar atentos a los anuncios de cada establecimiento, ya que algunos podrían tramitar licencias y otros modificar sus planes de transmisión.