Clima en Yucatán 9 de junio: Conagua pronostica lluvias fuertes este martes

Durante este martes 9 de junio se prevén lluvias fuertes en Yucatán y el resto de la Península, registrando un incremento significativo de la probabilidad de lluvias, además de que prevalecerá el ambiente caluroso por las tardes.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que se prevé que durante este día, el sistema de baja presión junto a la Tormenta Tropical Cristina, deje afectaciones en la región.

Su amplia circulación apoyará al ingreso de aire marítimo tropical, que aunado al calentamiento diurno y una vaguada en el occidente de la región, ocasionarán lluvias fuertes en los tres estados peninsulares.

👉Al medio día de este lunes la #DepresiónTropical Tres-E se intensificó a #TormentaTropical #Cristina.



👉Su centro de localiza a 600 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y Guatemala.



Por el momeno no afeta costas mexicanas. pic.twitter.com/DX63ItDluF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

El ambiente será caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas mayores a 50 km/h hacia la costa.

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En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 35° C durante la tarde, mientras que al amanecer se prevén mínimas cercanas a los 24° C, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, por la noche el ambiente volverá a sentirse cálido en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 22 y 32° C, con ambiente más fresco durante la mañana y condiciones cálidas hacia la tarde debido a la humedad y la presencia de nubosidad variable.

Para el Sur del estado, en Tekax se esperan temperaturas mínimas de 25° C y máximas de hasta 34° C, manteniéndose el ambiente caluroso durante buena parte del día.

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En Tizimín, al Oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25° y 33° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 23 y 33° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y atender cualquier aviso preventivo.

También recomendaron extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las lluvias.