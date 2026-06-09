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Arranca Operativo Héroes Paisanos en Campeche: Blindan carreteras por temporada vacacional

Autoridades federales y estatales iniciaron el operativo Héroes Paisanos en Campeche para brindar seguridad, orientación y asistencia a viajeros durante vacaciones.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

9 de jun de 2026

1 min

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En el despliegue participan corporaciones como el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Ángeles Verdes, Bomberos y Protección Civil (tanto estatal como municipal).
En el despliegue participan corporaciones como el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Ángeles Verdes, Bomberos y Protección Civil (tanto estatal como municipal). / Lucio Blanco

Autoridades federales, estatales y cuerpos de auxilio dieron el banderazo de inicio al operativo Héroes Paisanos en Campeche, estrategia que tiene como objetivo brindar atención, orientación y seguridad a los connacionales que ingresan, transitan o visitan la entidad durante la temporada vacacional.

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El arranque se realizó sobre el periférico de la ciudad, donde participaron elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), Guardia Nacional, Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, Bomberos y Ángeles Verdes.

Estas dependencias coordinarán acciones de vigilancia, asistencia vial, atención a emergencias y apoyo a viajeros en carreteras, así como en los puntos de mayor afluencia del estado.

Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre corporaciones para garantizar un tránsito seguro a las familias que recorren Campeche durante este periodo vacacional.

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JGH

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