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Campeche / Sucesos

“No puedo soportar más”: Posponen cirugía a abuelita por falta de equipo en ISSSTE de Campeche

Una paciente de 61 años denunció que el ISSSTE suspendió su cirugía de hernia por falta de instrumental quirúrgico, pese a tenerla programada desde hace 15 días.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

9 de jun de 2026

1 min

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Adulta mayor denuncia cancelación de su operación en el ISSSTE por falta de material quirúrgico
Adulta mayor denuncia cancelación de su operación en el ISSSTE por falta de material quirúrgico / Lucio Blanco

Pese a que tenía programada una cirugía de hernia desde hace 15 días, al llegar a la clínica “Dr. Patricio Trueba de Regil” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la señora Melba Chan Coyoc fue notificada de que la operación sería suspendida porque, según le informaron, no contaban con el instrumental quirúrgico necesario.

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La afectada señaló que es la segunda ocasión en que le reprograman una operación. Explicó que, debido al dolor que padece, considera que no puede seguir esperando por más tiempo e incluso teme que su estado de salud pueda agravarse.

Recordó que anteriormente fue operada de un brazo, pero en esa ocasión la cirugía fue reprogramada en cuatro ocasiones. Después de dos meses de espera, finalmente fue intervenida, aunque afirmó que el procedimiento no tuvo el resultado esperado y le quedó una hendidura.

Además, comentó que tiene 61 años y que no cuenta con la energía de una persona joven para enfrentar más retrasos. Por ello, espera que la dirección del nosocomio cumpla el compromiso de contactarla posteriormente para asignarle una nueva fecha y realizar la cirugía pendiente.

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JGH

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