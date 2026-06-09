¡Triste hallazgo! Atropellan a un mono saraguato en Champotón; buscaba agua por el calor

La mañana de este martes, un mono saraguato fue hallado lesionado tras ser atropellado en la carretera que conduce al poblado de Ulumal, en el municipio de Champotón.

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El ejemplar lamentablemente perdió la vida horas después debido a las graves lesiones provocadas por el atropellamiento.

El hallazgo ocurrió durante la mañana y posteriormente fue difundido en redes sociales por la usuaria Lilly Ramírez.

“Hoy en la mañana atropellaron a este monito en la carretera de Ulumal. Por favor, tengan un poco de cuidado los que transitan por esta carretera”, publicó en sus redes sociales.

En esta temporada de calor, muchos de estos animales silvestres recorren diversas zonas en busca de agua, por lo que especialistas y ciudadanos han reiterado el llamado a conducir con precaución en carreteras cercanas a áreas naturales y comunidades rurales.

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JGH