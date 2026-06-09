Drenaje obsoleto agrava encharcamientos y proliferación de mosquitos en Miraflores, Champotón

Habitantes del Infonavit Miraflores, en la cabecera municipal de Champotón, reportaron que las rejillas del drenaje pluvial ubicadas en el cruce de las calles 16 y 13 se encuentran obsoletas, hundidas y con acumulación de agua, lo que genera malos olores y representa un problema para los vecinos.

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La situación se agrava durante la temporada de lluvias, ya que dicho cruce suele registrar encharcamientos, además de favorecer la proliferación de mosquitos y otros problemas sanitarios.

José Luis Hernández Rosado comentó que también existe otro drenaje pluvial que ha quedado prácticamente abandonado y cubierto por la maleza, ante la falta de atención de las autoridades.

“Siempre que caen las lluvias la arteria se inunda y el agua no se va rápido. Urge mantenimiento al pozo de absorción y que reparen las rejillas que están desoldadas. Cuando pasan los vehículos hasta nos avientan agua”, explicó.

Por último, Luis Rosado hizo un llamado a las autoridades para que atiendan este problema que se intensifica durante la temporada de lluvias y huracanes.

“Nos gustaría que nos den esta atención y que se haga lo que se tenga que hacer, ya que todo se complica con las lluvias. La verdad es que da pena esta situación”, concluyó.

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JGH