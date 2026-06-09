Ciclista en presunto estado de ebriedad se da un “trancazo" y se abre la cabeza en Ciudad del Carmen

Un hombre de aproximadamente 58 años de edad resultó lesionado la tarde de este lunes luego de sufrir una aparatosa caída cuando circulaba a bordo de su bicicleta sobre el puente que conecta la avenida Boquerón con la colonia San Carlos, generando la movilización de ciudadanos y cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con testigos en el lugar, el masculino, identificado como Luis, se dirigía hacia su domicilio a bordo de una bicicleta de color rojo con negro. Sin embargo, presuntamente al encontrarse en estado inconveniente, perdió el equilibrio al dar un mal paso mientras avanzaba sobre el puente, lo que provocó que trastabillara y cayera violentamente al pavimento.

Durante la caída, el hombre se golpeó la frente contra la banqueta del puente, sufriendo una herida que le ocasionó abundante sangrado. Debido a la cantidad de sangre que presentaba, el lesionado quedó tendido sobre el suelo, situación que alarmó a transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona.

Ciudadanos que presenciaron el accidente se acercaron de inmediato para brindarle ayuda y verificar su estado de salud, mientras solicitaban la presencia de los servicios de emergencia.

Minutos más tarde arribó al sitio personal de Protección Civil a bordo de una ambulancia. Los paramédicos procedieron a valorar al lesionado y proporcionarle los primeros auxilios. Tras realizar la limpieza de la herida, le aplicaron una curación y un vendaje en la región frontal para controlar el sangrado.

Luego de la valoración médica, los socorristas determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida y que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar bajo observación durante algunos minutos.

Antes de retirarse, el hombre manifestó desempeñarse como vigilante de una compañía, aunque no precisó el nombre de la empresa para la que trabaja. Asimismo, fue exhortado por los cuerpos de emergencia a dirigirse con precaución a su domicilio y evitar continuar circulando en las condiciones en las que se encontraba, con el fin de prevenir otro accidente o incluso ser atropellado por algún vehículo.

El incidente únicamente dejó daños materiales en la bicicleta y lesiones menores al ciclista, gracias a la rápida intervención de ciudadanos y personal de emergencia que acudieron al auxilio.

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JGH