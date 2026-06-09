¿Transmitirás el Mundial en tu negocio? Cuidado: Advierten multas de hasta 28 mdp en Campeche

Las sanciones para los restaurantes que no cuenten con los permisos necesarios para la transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol pueden alcanzar hasta los 28 millones de pesos.

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Para quienes no acaten los lineamientos establecidos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del aforo de los establecimientos, las multas por el uso indebido de marcas registradas pueden llegar hasta las 250 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Juan Pablo Mex, explicó que mantienen pláticas con los socios sobre este tema, ya que requieren contar con los permisos correspondientes para la transmisión de los encuentros deportivos.

Indicó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) será el encargado de verificar que los establecimientos cumplan con estas disposiciones.

Adelantó que las proyecciones indican que la transmisión de los partidos podría representar un incremento en las ventas de entre 29 y 35 por ciento, por lo que también se analizan esquemas de descuentos para los negocios, de acuerdo con el tamaño de cada restaurante.

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JGH