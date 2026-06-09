Congreso aprueba reformas para reforzar supervisión de asilos en Campeche

El Congreso del Estado aprobó, con el voto unánime de las y los diputados, reformas a la Ley de Protección de Adultos Mayores para fortalecer la supervisión de asilos, estancias y centros de atención especializados, establecer mecanismos más estrictos para prevenir omisiones de cuidado y garantizar una atención digna a este sector vulnerable de la población.

Durante sesión ordinaria, fue avalado el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, con lo que se faculta al Sistema DIF Estatal para vigilar, supervisar y dar seguimiento permanente al funcionamiento de estancias públicas y privadas, asilos y centros de atención para adultos mayores.

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El DIF Estatal deberá verificar que estos espacios operen bajo estándares de dignidad, seguridad, calidad en el servicio y respeto a los derechos humanos, además de intervenir cuando detecte irregularidades, omisiones de cuidado, negligencia o posibles actos de violencia.

Las modificaciones también obligan a las autoridades responsables a denunciar de manera inmediata cualquier conducta que vulnere los derechos de las personas adultas mayores y a dar seguimiento a las denuncias hasta su atención por las instancias competentes.

La reforma busca responder a problemáticas documentadas sobre abandono, maltrato y deficiencias en centros de atención, fortaleciendo la protección jurídica y la supervisión institucional.