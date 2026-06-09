Más de 30 mil campechanos LGBTIQ+ han sufrido violencia y discriminación

De acuerdo con cifras oficiales, al menos seis de cada 10 personas de la comunidad LGBTIQ+ en México han sido víctimas de algún tipo de violencia física o psicológica, como insultos, agresiones sexuales, tortura e incluso crímenes de odio.

El 37.3% ha sufrido algún acto de discriminación y el 28.7% ha tenido ideas o intentos suicidas debido a las ofensas, ataques y rechazo que enfrentan a diario.

En Campeche, la población de 15 años o más que se identifica como parte de la comunidad LGBTIQ+ asciende a 51 mil 603 personas, lo que representa el 7.3% del sector demográfico estatal, superando la media nacional y ubicando a la entidad como una de las de mayor proporción de diversidad sexual en el país.

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A nivel nacional, según el INEGI, el 5.1% de la población de 15 años en adelante (alrededor de cinco millones) se autopercibe con una identidad sexual o de género distinta a la biológica.

Bajo esta estadística, más de 30 mil 600 campechanos han sufrido algún tipo de violencia, más de 19 mil fueron discriminados y al menos 14 mil 637 han pensado en atentar contra su vida.

Organismos nacionales e internacionales reconocen que la comunidad LGBTIQ+ en Campeche y México sufre discriminación estructural e interpersonal, desde el rechazo familiar y acoso escolar, hasta la exclusión laboral y violencia física extrema como homofobia, bifobia o transfobia.

En el entorno familiar y social, muchos jóvenes ocultan su identidad por miedo al rechazo, lo que deriva en problemas de salud mental. En el ámbito laboral, son frecuentes los despidos injustificados, negación de empleo y acoso, especialmente hacia personas trans. En las escuelas, el bullying de compañeros y docentes provoca deserción escolar. En el sector salud, la estigmatización y falta de personal capacitado derivan en maltrato y negación de tratamientos adecuados.

La activista Rocío Hernández, del Colectivo de Mujeres Diversas y la asociación Unidos por una Vida Digna, lamentó la falta de estadísticas estatales precisas sobre agresiones, señalando que muchas denuncias se conocen de manera aislada. Indicó que las formas más recurrentes de violencia son los discursos de odio y la discriminación, especialmente en redes sociales.

Finalmente, destacó que la discriminación y violencia por orientación sexual o identidad de género siguen siendo problemáticas presentes en la entidad, por lo que insistió en fortalecer mecanismos de denuncia, atención y protección de derechos humanos.

En Campeche, el 51.7% de la población LGBTIQ+ se identifica como bisexual, el 26.5% como gay y el 10.6% como lesbiana.