Quintana Roo registra la segunda canasta básica más cara en el sur del país

El costo de la canasta básica sigue representando un reto para la economía de las familias quintanarroenses. De acuerdo con el más reciente informe del programa “Quién es Quién en los Precios” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un supermercado en Cancún registró el segundo precio más alto del sur del país para la compra de los 24 productos esenciales.

La canasta, compuesta por alimentos y artículos de primera necesidad, alcanzó un costo de 904.45 pesos en un establecimiento ubicado en la avenida José López Portillo, en la Región 66. Esta cifra quedó apenas por debajo de los 909.40 pesos registrados en Villahermosa, Tabasco, que encabezó los precios más elevados de la región.

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El monitoreo de la Profeco incluye productos indispensables para una familia de cuatro integrantes, como aceite, arroz, frijol, huevo, leche, carnes (res, cerdo y pollo), frutas, verduras, tortilla, papel higiénico y jabón. Sin embargo, el análisis también evidenció diferencias notables dentro de Cancún: mientras un supermercado superó los 900 pesos, otro ubicado en la avenida Tulum, Supermanzana 7, ofreció los mismos productos por 796.90 pesos, es decir, una diferencia de más de 107 pesos en la misma ciudad.

Esta variación muestra la importancia de comparar precios antes de realizar las compras, especialmente en un contexto donde el costo de vida en Quintana Roo es de los más altos del país, influido por la logística de abastecimiento, el crecimiento poblacional y la elevada demanda de productos básicos.

Los habitantes optaron por diversificar sus compras a fin de hacer rendir el gasto / Rodolfo Flores

A nivel regional, los precios más bajos se detectaron en Campeche, con 777.40 pesos, mientras que los más altos superaron los 909 pesos en Tabasco.

La Profeco reiteró que este seguimiento busca orientar a los consumidores, fomentar decisiones de compra informadas y fortalecer la competencia entre establecimientos. También recomendó revisar periódicamente los reportes de precios para reducir el impacto de la inflación en el gasto familiar, ya que pequeñas variaciones pueden significar un ahorro considerable al final del mes.

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Entre los testimonios, una habitante comentó que suele comparar y comprar verduras en mercados por frescura y precio, mientras que acude al supermercado para artículos de limpieza y ofertas. Otro consumidor señaló que normalmente compra en el lugar más cercano por falta de tiempo para recorrer tiendas. Una comerciante indicó que prefiere combinar compras entre verdulerías y supermercados para aprovechar frescura y promociones.

En general, el sondeo refleja que muchos habitantes han optado por diversificar sus puntos de compra para ahorrar, aunque la cercanía y el tiempo disponible siguen influyendo en la decisión final.