Inspeccionan muelle de San Román tras sismo percibido en Campeche; sin daños en edificios públicos

Como parte del seguimiento al sismo que fue percibido en Campeche y otros municipios del estado, autoridades de Protección Civil realizaron una evaluación de daños en diversas estructuras, entre ellas el muelle del barrio de San Román.

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El secretario de Protección Civil, Anuar Dager Granja, informó que ya se efectuaron inspecciones para determinar las condiciones en las que se encuentran las infraestructuras tras el movimiento telúrico.

El titular de la dependencia, Anuar Dager Granja, informó que se realizó una inspección especial en el muelle del barrio de San Román para descartar afectaciones. / Por Esto!

Ante ello, las autoridades señalaron que continuarán con el monitoreo de espacios públicos y estructuras consideradas de interés, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

En cuanto a edificios públicos, el Ayuntamiento de Campeche no ha recibido reportes de daños derivados del sismo.

Entre los inmuebles revisados se encuentran las instalaciones del IMSS, el INE, el Palacio de Gobierno, el edificio Lavalle y las Torres de Cristal, donde hasta el momento no se han reportado afectaciones estructurales.

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JGH