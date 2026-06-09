Así fue el ataque en Bellavista, Campeche: cámaras captaron la agresión que dejó grave a un joven

Un hombre de la tercera edad, identificado como Alfredo “N”, fue detenido por elementos de la Policía Estatal tras presuntamente agredir con un arma blanca a un transeúnte en la colonia Ampliación Bellavista. La víctima fue trasladada en estado grave al Hospital General de Campeche.

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De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron la noche del domingo 7 de junio, cerca de las 22:00 horas. Un video captado por cámaras de seguridad, que ya circula en redes sociales, muestra el momento en que el agresor intercepta a la víctima y presuntamente la ataca.

El presunto agresor, de aproximadamente 75 años de edad y dedicado al oficio de carnicero, habría utilizado un cuchillo cebollero para cometer la agresión.

La víctima sufrió múltiples heridas por arma blanca en distintas partes del cuerpo, entre ellas abdomen, espalda y cuello, por lo que fue auxiliada por paramédicos y trasladada de urgencia al hospital, donde permanece bajo atención médica especializada. Su estado de salud es reportado como delicado y de pronóstico reservado.

De manera preliminar, trascendió que el móvil podría estar relacionado con una posible confusión, ya que el agresor habría confundido a la víctima con otra persona con la que mantenía conflictos previos.

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Tras el ataque, el sospechoso intentó refugiarse en su vivienda; sin embargo, fue localizado y detenido por elementos de la Policía Estatal en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), que integra la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

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