Honran con cuerpo presente al agente Antonio Cohuo Muñoz en Tonabá

Rinden homenaje de cuerpo presente al agente de la policía municipal de Tonabá, Antonio Cohuo Muñoz. Con profundo respeto y dolor se realizó el último pase de lista, en un acto solemne encabezado por el profesor Juan Manuel Mena Uc, secretario del Honorable Ayuntamiento, acompañado por el comandante Erick Saravia Alcocer.

Algunos agentes, con nostalgia, rindieron homenaje a un gran amigo y compañero, un elemento que dedicó tiempo, esfuerzo y juventud para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con valentía, compromiso y vocación. Se rindió un minuto de silencio para que su memoria permanezca tranquila, recordando a un gran compañero que se ausentó y “está en la diestra de nuestro padre”.

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Entre la salva de honor, el toque de silencio y las muestras de reconocimiento de quienes compartieron con él el deber policial, se recordó su entrega, compañerismo, lealtad y calidad humana, valores que distinguieron su trayectoria. Su partida deja un profundo vacío, pero su ejemplo de servicio y dedicación permanecerá vivo en cada elemento policial y en la memoria de quienes lo conocieron.

El personal administrativo y de confianza del Ayuntamiento expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, deseando que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz, agente Antonio Cohuo Muñoz, cuyo servicio y legado permanecerán por siempre en la memoria colectiva.