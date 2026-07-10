Destruyen armas ilícitas y droga en Campeche

Más de 55 kilogramos de sustancias ilícitas y diversas armas de fuego de origen ilegal fueron destruidos en las instalaciones de la 33 Zona Militar, como parte del proceso de eliminación de objetos asegurados durante operativos de seguridad en Campeche en el presente año.

La destrucción se llevó a cabo en los terrenos posteriores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde fueron incinerados narcóticos como cocaína, metanfetamina y marihuana, además de otros objetos relacionados con investigaciones ministeriales.

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La encargada de despacho de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), Margarita Galván Ramos, informó que las sustancias destruidas corresponden a aseguramientos derivados de cateos y operativos en diferentes puntos del Estado.

Detalló que el procedimiento permitió eliminar un total de 55 kilogramos de narcóticos, equivalentes a cerca de 110 mil dosis, que dejaron de estar disponibles para su distribución y consumo en las calles.

Galván Ramos indicó que también fueron destruidos 327 objetos asegurados, parte de 100 expedientes integrados por la FGR, entre ellos armas de fuego y otros elementos vinculados a delitos investigados.

La funcionaria federal señaló que las autoridades mantendrán operativos para retirar sustancias ilícitas de circulación y fortalecer las acciones contra actividades delictivas en la entidad.

Informó que a partir del próximo lunes iniciará otro proceso de destrucción y desmantelamiento de objetos asegurados, entre ellos vehículos, mochilas, teléfonos celulares, motocicletas y otros artículos sin reclamación o sin acreditación de procedencia legal.

Las autoridades indicaron que estos procedimientos forman parte de las acciones posteriores a los aseguramientos, realizados en coordinación con instituciones de seguridad, para dar cumplimiento a los procesos legales de disposición final de bienes decomisados.