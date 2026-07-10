Voraz incendio consume por completo una vivienda en Peto

Un incendio consumió por completo una vivienda ubicada en la colonia San Francisco, en el municipio de Peto, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia durante el mediodía de este viernes.

El siniestro ocurrió en un predio de la calle 28 entre las calles 9 y 11. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, bomberos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes trabajaron para sofocar las llamas. Sin embargo, el fuego avanzó rápidamente y provocó la pérdida total del inmueble, propiedad de doña Gaudencia C.

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La propietaria sufrió una crisis nerviosa a consecuencia de lo ocurrido y fue atendida por paramédicos en el lugar, mientras la circulación en la zona fue restringida para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y evitar mayores riesgos.

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Vecinos de la colonia señalaron que el fuego se propagó en cuestión de segundos, sin dar oportunidad de rescatar pertenencias. Aunque las causas del incendio aún no han sido determinadas de manera oficial, una de las primeras hipótesis apunta a un posible cortocircuito.