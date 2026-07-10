Kanasín vivirá una noche histórica con Selina "Chica Elemento" como pelea estelar

La boxeadora Selina “Chica Elemento” Rojas hará historia al convertirse en la primera pugilista yucateca en estelarizar una cartelera al ser el “platillo” principal el próximo 24 de julio.

El Polifuncional de Kanasín abrirá sus puertas a partir de las 19:00 horas para la función denominada “Ba'ate' Elil Maya” (Guerra Maya) el cual les dará oportunidad a jóvenes promesas locales en seis combates.

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Como pelea principal, la “Chica Elemento”, quien cuenta con récord de tres victorias y dos empates, regresará al cuadrilátero después de nueve meses de inactividad para enfrentar a la experimentada mexiquense Jaqueline “Jacky” López (2-14-2) en peso átomo.

“Esta es la primera vez que seré la combatiente principal en mi corta carrera de dos años y eso me emociona mucho, el 2025 fue muy provechoso ya que tuve cinco combates, pero por cuestiones de salud me tuve que alejar del deporte, pero ya estoy regreso”, comentó al POR ESTO! la joven de 20 años.

Selina tuvo un problema de salud que parecía que la dejaría fuera de la posibilidad de seguir dentro de este deporte, pero pudo recuperarse y este combate será su regreso a las actividades.

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“Me dijeron que no podría seguir boxeando, pero Dios tiene cosas grandes para mí, me permitió volver y lo hago fuerte y aguerrida, e trabajado mucho mi fuerza de golpeo ya que necesito tener mi primer nocaut”.

En la pelea semiestelar, el kanasinero Manuel “Grillo” Carrillo (1-1-1) estará ante el campechano Brayan Rodríguez (1-0-1) en la división de los paja, pactado en menos de 48 kilogramos.

“Estamos contentos de darle la oportunidad a nuestros jóvenes de debutar en algunos casos o de tener sus primeros pasos dentro del boxeo profesional, decidimos crear esta promotora para demostrar que en Kanasín se tiene mucho talento solo que hay que apoyarlo”, dijo en la presentación José “Relámpago” Torres, promotor de la función.