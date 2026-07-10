Maribel Guardia sorprende al revelar que Imelda Tuñón ha presentado una demanda contra su hijo por la herencia

Todo parece indicar que Maribel Guardia e Imelda Tuñón, estarían pasando un capítulo más en sus problemas familiares, pues fue la propia actriz decidió revelar los próximos movimientos legales de la joven.

De acuerdo con lo que se sabe, se mencionó que Imelda Tuñón, demandó a su propio hijo, José Julián con el fin de obtener una parte herencia de Julián Figueroa; ya que el menor es el heredero universal del cantante.

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¿Qué está pasando con Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Fue durante el 2025, cuando Maribel Guardia decidió proceder de forma legal contra Imelda Tuñón por presunta violencia familiar y supuestas adicciones, por lo que no podía cuidar de su hijo. Este conflicto ha ido creciendo, pues ahora se centra en la herencia del menor.

En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz reveló que su nieto no ha recibido la herencia por temas con su mamá, ya que Imelda Tuñón decidió demandar a su propio hijo.

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“Ella no está dispuesta a nada. Yo quiero ver al nieto, no voy tras nada. No estoy en la herencia ni en nada, a mí no me importa. Me importa que el nieto reciba la herencia porque ya la tendría porque él era el heredero universal, pero como la mamá está peleando la herencia, pues eso está parado. Pero en el momento que así sea a mí no me importa si le queda la mitad a ella, la mitad a él y el 40% a los abogados, porque, ¿con qué le van a pagar? Con la herencia”

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