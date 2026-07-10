Pescadores de Champotón denuncian afectaciones por la veda de 45 días del robalo

La veda de robalo, establecida por un período de 45 días corridos del primero de julio hasta el 15 de agosto, está afectando la economía y sustento familiar para decenas de pescadores robaleros en el puerto de Champotón.

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Así lo señaló Víctor Martínez Aguilar, dirigente del Frente Común Pescadores de la Bahía de Champotón, quien manifestó su inconformidad al asegurar que las autoridades pesqueras no tomaron en cuenta al sector.

Según el declarante, un promedio de 45 lanchas con sus respectivos permisos trabajan activamente en esta pesquería, así como entre cinco y seis pescadores por embarcación.

Pescadores aseguran que antes la veda se aplicaba por 10 días en mayo, junio y julio. / Jorge May

Explicó que la veda se aplicaba en mayo, junio y julio, 10 días por cada mes. Ahora implementaron una de 45 días corridos la cual comenzó desde el primero de julio al 15 de agosto, es mucho tiempo, destacó.

Asimismo, comentó que existe el rumor de que este lunes próximo pretenden implementar operativos para verificar que lanchas lisereras no transporten robalo. En ese sentido, explicó que, debido al tipo de lancha que usan, puede haber una captura accidental. Sin embargo, hasta el momento no han recibido algún oficio.

JGH