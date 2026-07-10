Retiran sellos de suspensión a obra federal en Campeche

A meses de que el Ayuntamiento de Campeche detuvo la construcción de “Viviendas Bienestar” en el fraccionamiento Tamarindos, de la colonia Cuatro Caminos, actuarios del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) retiraron los sellos de suspensión, ante la presencia de representantes de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con la expectativa de que se reinicien los trabajos de la obra.

Fue en abril cuando, bajo el argumento de que el proyecto no contaba con permisos de construcción, la alcaldía encabezada por Biby Rabelo de la Torre ordenó suspender la edificación de 303 viviendas, lo que frenó la generación de empleos, inversión y comercios locales.

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Esta obra federal se suma a la lista de proyectos detenidos por el Ayuntamiento, como ocurrió con el Tren Ligero, al impedir que el Tren Maya atravesara la capital campechana, donde se contemplaba una inversión superior a dos mil millones de pesos.

La presidenta municipal Biby Rabelo negó que la suspensión tuviera motivos políticos, señalando que estaba de acuerdo con el proyecto siempre y cuando se construyeran muretes de protección para evitar afectaciones a inmuebles aledaños.

Por su parte, Elvira de la Peña Abreu, directora de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), lamentó los obstáculos burocráticos impuestos por la Comuna campechana para impedir el avance de la obra.

Finalmente, el TJA otorgó la razón a la Conavi y ordenó retirar los sellos de suspensión, lo que abre la posibilidad de reactivar la construcción en un terreno que permaneció baldío durante años.

Vecinos de la colonia Cuatro Caminos consideraron positivo el reinicio de la obra, al señalar que permitirá generar empleos y atender la demanda de vivienda en la capital.

“Ojalá que la presidenta municipal no vuelva a mandar a parar la obra, porque beneficia tanto a quienes vivimos acá como a quienes necesitan una casa y empleo”, manifestó Gamaliel Centeno, vecino del lugar.