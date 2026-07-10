Motociclista termina lesionada tras choque en la avenida Gobernadores de Campeche

Una mujer resultó lesionada en la mano izquierda luego de verse involucrada en un hecho de tránsito sobre la avenida Gobernadores.

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Los hechos ocurrieron cuando la conductora de una motocicleta circulaba sobre dicha arteria y se impactó contra la parte trasera de un automóvil, cuyo conductor intentó ganarle el paso al atravesar la avenida principal, lo que provocó el impacto.

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes le brindaron los primeros auxilios a la motociclista. Tras ser valorada, no fue necesario su traslado a un hospital y permaneció en el sitio para dialogar con el automovilista, con la intención de llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.

JGH