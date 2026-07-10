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Campeche / Sucesos

Motociclista termina lesionada tras choque en la avenida Gobernadores de Campeche

Una motociclista resultó lesionada tras chocar contra un automóvil en la avenida Gobernadores, en Campeche. Paramédicos del SAMU la atendieron y no requirió traslado hospitalario.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

10 de jul de 2026

1 min

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La mujer se impactó contra la parte trasera de un automóvil.
La mujer se impactó contra la parte trasera de un automóvil. / Dismar Herrera

Una mujer resultó lesionada en la mano izquierda luego de verse involucrada en un hecho de tránsito sobre la avenida Gobernadores.

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Los hechos ocurrieron cuando la conductora de una motocicleta circulaba sobre dicha arteria y se impactó contra la parte trasera de un automóvil, cuyo conductor intentó ganarle el paso al atravesar la avenida principal, lo que provocó el impacto.

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes le brindaron los primeros auxilios a la motociclista. Tras ser valorada, no fue necesario su traslado a un hospital y permaneció en el sitio para dialogar con el automovilista, con la intención de llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.

JGH

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