Presidenta Sheinbaum habla con Karla, dueña del pato Merlín, y celebra que ya tenga casa para sus hijos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con Karla, dueña del pato “Merlín”, durante la conferencia matutina de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional, para dar a conocer que ella y sus hijos ya cuentan con una vivienda.

Karla relató que antes vivía con su familia en un local ubicado en la zona de Vértiz y Arcos de Belén, en la Ciudad de México. Explicó que durante mucho tiempo ocultó esa situación por temor a que las autoridades les retiraran el espacio y que, tras conocer a la presidenta, pudo exponer directamente las condiciones en las que se encontraba.

¿Cómo consiguió una casa la dueña del pato Merlín?

Sheinbaum recordó que conoció a Karla cuando acudió a Palacio Nacional con sus dos hijos y el pato Merlín, que ganó popularidad durante el Mundial de Futbol 2026.

La mandataria señaló que le preguntó qué necesitaba su familia y Karla respondió que quería acceder a una vivienda que pudiera pagar, no recibirla como regalo.

A partir de ese encuentro, Presidencia contactó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y al director del Instituto de Vivienda, Inti Muñoz, para revisar si podía incorporarse a un programa habitacional. Karla realizó los trámites correspondientes y recibió su nueva casa.

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Karla asegura que sus hijos ya no están en situación vulnerable

Durante la llamada, Karla agradeció el apoyo y afirmó que ahora vive con mayor tranquilidad, pues sus hijos ya duermen en un espacio seguro.

“Yo lo único que quería era que me ayudaran, que me escucharan, y con mi trabajo pagar mi casa para mis hijos”, expresó.

Sheinbaum reconoció el esfuerzo de Karla para sacar adelante a su familia y señaló que detrás de la popularidad del pato Merlín había una historia que pocas personas conocían.

Sheinbaum agradece apoyo del Gobierno de la CDMX

La presidenta agradeció a Clara Brugada, al Instituto de Vivienda y a su equipo en Presidencia por las gestiones realizadas.

Destacó que la vivienda se otorgó mediante un esquema institucional y que Karla podrá pagarla de forma gradual, como ella misma solicitó.

La mandataria afirmó que el caso muestra la importancia de mirar más allá de las historias virales y conocer las necesidades de las personas que están detrás de ellas.

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