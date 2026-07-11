Vuelca camión de paquetería en la carretera Carmen-Campeche; Guardia Nacional resguarda la zona

Se registró la volcadura de un camión de paquetería sobre la carretera federal Carmen-Campeche. Según los reportes, el accidente ocurrió a escasos metros de llegar al poblado de Punta Xen, perteneciente al municipio de Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el hecho ocurrió la mañana de este sábado sobre el carril con dirección a Champotón, en el tramo federal antes referido. No se ha precisado la hora, ni las causas que originaron dicho accidente.

Sin embargo, testigos oculares comentan que alrededor de las 7:30 horas, la unidad perteneciente a la empresa Castores ya estaba volcada. Había conos de abanderamiento y la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN).

Por ahora, no hay reportes de personas lesionadas, sólo daños materiales de consideración. Si transitas por esta zona, extrema precaución. Siendo las 10:00 horas, la unidad seguía en el sitio.

JGH