Tifón Bavi deja decenas de heridos y obliga a evacuar a más de 1.7 millones de personas en China

El paso del Tifón Bavi por el este de Asia dejó al menos 87 personas heridas en Taiwán y obligó a las autoridades de China a desplegar un amplio operativo de emergencia ante la inminente llegada del ciclón a la provincia de Zhejiang.

De acuerdo con el Centro de Respuesta a Desastres de Taiwán, la mayoría de los lesionados sufrió heridas menores, como golpes, caídas de motocicleta, cortaduras y contusiones provocadas por las fuertes lluvias y los intensos vientos.

Las autoridades taiwanesas también reportaron más de 14 mil evacuados preventivos y al menos mil 456 incidentes relacionados con el fenómeno meteorológico, entre ellos la caída de árboles y daños en infraestructura básica.

Además, permanecen activas 45 alertas rojas por posibles flujos de lodo y tres más por riesgo de deslizamientos de tierra, especialmente en el condado de Hsinchu, al noroeste de la isla.

China activa la máxima alerta y evacúa a 1.71 millones de habitantes

En China, la provincia de Zhejiang elevó al nivel uno, el máximo posible, su respuesta de emergencia ante el avance de Bavi, que se prevé toque tierra durante la madrugada del domingo.

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Las autoridades meteorológicas chinas informaron que el centro del tifón se encontraba a unos 290 kilómetros de la costa oriental del país y avanzaba con vientos que podrían alcanzar una intensidad de nivel 12 y 13.

Como medida preventiva, el gobierno chino evacuó a 1.71 millones de personas y ordenó el cierre de más de 12 mil escuelas y guarderías, además de suspender actividades en cientos de sitios turísticos y espacios culturales.

Bavi agrava una semana marcada por desastres naturales en China

La llegada de Bavi ocurre en un contexto especialmente complicado para China, que en los últimos días ha enfrentado una serie de fenómenos naturales que han dejado decenas de víctimas.

Las lluvias asociadas al Tifón Maysak provocaron al menos 39 muertes en la región de Guangxi, mientras que un deslizamiento de tierra en Gansu dejó 21 fallecidos y las tormentas y tornados registrados en Hubei causaron otras 11 víctimas mortales.

Ante este panorama, las autoridades mantienen los operativos de emergencia y continúan monitoreando la trayectoria de Bavi, cuyo impacto podría generar nuevas inundaciones, deslaves y afectaciones en una de las zonas más pobladas y productivas del este de China.

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